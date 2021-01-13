Манчестер Сіті переграв Брайтон і скоротив відрив від лідерів АПЛ – Зінченко зіграв увесь матч
У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті мінімально здолав Брайтон. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".
Старт битви на Етіхаді виправдав експертні очікування. "Містяни" швидко взяли м'яч під контроль, затиснувши гостей зі Східного Сассекса на власній половині поля. Боязкі ж спроби "чайок" вийти з глибокої оборони розбивалися об хвилі активного пресингу від Сіті.
Манчестер Сіті – Брайтон: онлайн-трансляція матчу – як це було
Та традиційно для команди Гвардіоли до реальної загрози воротам суперника в перші хвилині справа доходила вкрай рідко. Перша небезпека біля володінь Санчеса виникла зусиллями Зінченка – українець наважився пробити з льоту після скидки партнера, але влучив в оборонця.
У відповідь Брайтон провів атаку через необачно залишену героєм попереднього епізоду зону. Вона, однак, завершилася упевненою грою Стоунза на лінії штрафного. На 12-й хвилині Зінченко знову опинився в центрі уваги, організувавши небезпеку біля власних воріт разом із Едерсоном. Винуватцем став бразилець. Він крикнув українцю, що візьме поданий із флангу м'яч, але проґавив момент і ледь не подарував нагоду забити опоненту.
Зрозумівши, що з "чайками" краще не жартувати, Ман Сіті за кілька хвилин організував реальну нагоду забити. Це де Брюйне вискочив на побачення з голкіпером після класної передачі Гюндогана, проте не зміг переграти Санчеса в ближньому бою.
Згодом команди обмінялися моментами. Троссар намагався поцілити в дальній кут, але підвів снайперський приціл. Натомість надоптимістичний удар за діагоналлю від того ж де Брюйне став легкою здобиччю для воротаря гостей. На 29-й "містяни" не використали вільний удар із меж штрафного: Бернарду Сілва віддав під удар бельгійцю, а той пробив прямісінько в оборонця.
Новий спалах активності Манчестер Сіті припав на фінальну п'ятихвилинку першої половини. Спочатку де Брюйне змарнував ще один вихід віч-на-віч із Санчесом, а потім вчасним пасом знайшов на лінії штрафного Фодена, Філ утік від оборонця і точно пробив у ближній кут – 1:0!
Другий тайм активніше розпочав Брайтон. "Чайки" спробували змістити ігрові акценти на половину поля господарів, але манкуніанці швидко дали відсіч цим спробам хлопців Поттера. Починаючи з 50-ї хвилини до середини тайму "містяни" зробили кілька набігів до воріт Санчеса.
Першим нагадав про себе Фоден, але його постріл з льоту заблокував оборонець. Далі Марез під кутом увійшов до карної зони й цілив у дальній кут – поруч зі стійкою. Тут же Бернарду Сілва, здавалося, оформить справжній шедевр, однак його класний удар з розвороту в районі 11-метрової позначки влучив у хрестовину.
А в новій серії небезпеки від Сіті в епіцентрі подій опинилися Канселу та де Брюйне. Два універсали школи Гвардіоли впродовж хвилини намагалися пробити Санчеса ударами з середньої дистанції, але іспанський кіпер двічі був на висоті. Перед цим Брайтон встиг огризнутися попереду – Мак Аллістер наважився пробити з-за меж штрафного. Та цього разу м'яч пройшов над воротами.
Надалі ж "містяни" спробували заспокоїти гру. Сіті перестав активно йти вперед, побоюючись потрапити до контратакувальної пастки гостей. Брайтон у ці хвилини добряче покращив власний показник володіння м'ячем, але про справжню небезпеку для Едерсона і компанії не йшлося. Не стали магічними й заміни Поттера, який несподіваними й алогічними кадровими рішеннями, вочевидь, вирішив кинути виклик Гвардіолі.
Зрештою, Манчестер Сіті зумів довести матч до заслуженої, хоч і мінімальної перемоги. Могло бути краще, але Рахім Стерлінг у регбійному стилі пробив одинадцятиметровий і розігнав горобців на порожніх трибунах домашньої арени.
Завдяки успіху в 18-му турі "містяни" піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці АПЛ (32 очки та матч у запасі). Натомість Брайтон залишився 17-м, випереджаючи зону вильоту лише на три пункти.
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