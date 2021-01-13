Старт битви на Етіхаді виправдав експертні очікування. "Містяни" швидко взяли м'яч під контроль, затиснувши гостей зі Східного Сассекса на власній половині поля. Боязкі ж спроби "чайок" вийти з глибокої оборони розбивалися об хвилі активного пресингу від Сіті.

Манчестер Сіті – Брайтон: онлайн-трансляція матчу – як це було

Та традиційно для команди Гвардіоли до реальної загрози воротам суперника в перші хвилині справа доходила вкрай рідко. Перша небезпека біля володінь Санчеса виникла зусиллями Зінченка – українець наважився пробити з льоту після скидки партнера, але влучив в оборонця.

У відповідь Брайтон провів атаку через необачно залишену героєм попереднього епізоду зону. Вона, однак, завершилася упевненою грою Стоунза на лінії штрафного. На 12-й хвилині Зінченко знову опинився в центрі уваги, організувавши небезпеку біля власних воріт разом із Едерсоном. Винуватцем став бразилець. Він крикнув українцю, що візьме поданий із флангу м'яч, але проґавив момент і ледь не подарував нагоду забити опоненту.

Зрозумівши, що з "чайками" краще не жартувати, Ман Сіті за кілька хвилин організував реальну нагоду забити. Це де Брюйне вискочив на побачення з голкіпером після класної передачі Гюндогана, проте не зміг переграти Санчеса в ближньому бою.

Згодом команди обмінялися моментами. Троссар намагався поцілити в дальній кут, але підвів снайперський приціл. Натомість надоптимістичний удар за діагоналлю від того ж де Брюйне став легкою здобиччю для воротаря гостей. На 29-й "містяни" не використали вільний удар із меж штрафного: Бернарду Сілва віддав під удар бельгійцю, а той пробив прямісінько в оборонця.

Новий спалах активності Манчестер Сіті припав на фінальну п'ятихвилинку першої половини. Спочатку де Брюйне змарнував ще один вихід віч-на-віч із Санчесом, а потім вчасним пасом знайшов на лінії штрафного Фодена, Філ утік від оборонця і точно пробив у ближній кут – 1:0!

Другий тайм активніше розпочав Брайтон. "Чайки" спробували змістити ігрові акценти на половину поля господарів, але манкуніанці швидко дали відсіч цим спробам хлопців Поттера. Починаючи з 50-ї хвилини до середини тайму "містяни" зробили кілька набігів до воріт Санчеса.

Першим нагадав про себе Фоден, але його постріл з льоту заблокував оборонець. Далі Марез під кутом увійшов до карної зони й цілив у дальній кут – поруч зі стійкою. Тут же Бернарду Сілва, здавалося, оформить справжній шедевр, однак його класний удар з розвороту в районі 11-метрової позначки влучив у хрестовину.

А в новій серії небезпеки від Сіті в епіцентрі подій опинилися Канселу та де Брюйне. Два універсали школи Гвардіоли впродовж хвилини намагалися пробити Санчеса ударами з середньої дистанції, але іспанський кіпер двічі був на висоті. Перед цим Брайтон встиг огризнутися попереду – Мак Аллістер наважився пробити з-за меж штрафного. Та цього разу м'яч пройшов над воротами.

Надалі ж "містяни" спробували заспокоїти гру. Сіті перестав активно йти вперед, побоюючись потрапити до контратакувальної пастки гостей. Брайтон у ці хвилини добряче покращив власний показник володіння м'ячем, але про справжню небезпеку для Едерсона і компанії не йшлося. Не стали магічними й заміни Поттера, який несподіваними й алогічними кадровими рішеннями, вочевидь, вирішив кинути виклик Гвардіолі.

Зрештою, Манчестер Сіті зумів довести матч до заслуженої, хоч і мінімальної перемоги. Могло бути краще, але Рахім Стерлінг у регбійному стилі пробив одинадцятиметровий і розігнав горобців на порожніх трибунах домашньої арени.

Завдяки успіху в 18-му турі "містяни" піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці АПЛ (32 очки та матч у запасі). Натомість Брайтон залишився 17-м, випереджаючи зону вильоту лише на три пункти.

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