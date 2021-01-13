Манчестер Сіті приймав Брайтон у 18 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Манчестер Сіті – Брайтон на "Футбол 24".

Футболісти Манчестер Сіті прогнозовано захопили ініціативу у поєдинку і змогли реалізувати свою перевагу наприкінці першого тайму, більярдним ударом у ближній кут відзначився Фоден.

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Після перерви малюнок гри не змінився. Незадовго до фінального свистка Стерлінг мав нагоду подвоїти перевагу Сіті, але форвард пробив значно вище воріт з 11-метрової позначки.

Перемога дозволила Ман Сіті піднятись на третю сходинку, Брайтон – 17-й. Український хавбек "містян" Олександр Зінченко провів на полі весь матч.

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