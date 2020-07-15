Манчестер Сіті – Борнмут: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко розпочне в запасі

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі приймає Борнмут. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Манчестер Сіті – Борнмут розпочнеться о 20:00 за київським часом. Переглянути поєдинок наживо можна на телеканалі Setanta Sports і безпосередньо в цій новині.
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Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Стоунз, Менді – Гюндоган, Фернандінью, Д. Сілва – Б. Сілва, Жезус, Фоден
Запасні: Карсон, Зінченко, Ляпорт, Е. Гарсія, Родрі, Де Брюйне, Дойл, Стерлінг, Марез
Борнмут: Ремсдейл – Стейсі, С. Кук, Келлі, Ріко – Гослінг, Біллінг, Лерма – Станіслас, Кінг – Соланке
Запасні: Боруц, Сімпсон, Сурман, Л. Кук, Брукс, Х. Вілсон, К. Вілсон, Груневелд, Саррідж
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Пряма трансляція поєдинку Манчестер Сіті – Борнмут 15 липня 2020: