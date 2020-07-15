"Все, що люди говорили про Манчестер Сіті, було неправдою": Гвардіола в захваті від можливості зіграти в Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не приховує своєї радості від виграної апеляції на рішення УЄФА дискваліфікувати клуб з єврокубків.

"Ми можемо грати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні, тому що ми все робили правильно. Я неймовірно радий за рішення, яке показує – все, що люди говорили про Манчестер Сіті, було неправдою. Ми захистили те, що було здобуте на полі.

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Як я вже говорив багато разів, якби ми зробили щось не так, то прийняли б рішення УЄФА і CAS, адже ми зробили щось неправильно. Ми можемо захистити себе. Ми маємо право захищати себе, коли вважаємо, що всі наші дії були законними", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже гарантував собі другу сходинку АПЛ, яка дає пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

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