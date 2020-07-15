Манчестер Сити – Борнмут: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко начнет в запасе

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимает Борнмут. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Манчестер Сити – Борнмут начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок вживую можно на телеканале Setanta Sports и непосредственно в этой новости.
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Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Стоунз, Менди – Гюндоган, Фернандиньо, Д. Силва – Б. Силва, Жезус, Фоден
Запасные: Карсон, Зинченко, Ляпорт, Э. Гарсия, Родри, Де Брюйне, Дойл, Стерлинг, Марез
Борнмут: Рэмсдейл – Стэйси, С. Кук, Келли, Рико – Гослинг, Биллинг, Лерма – Станислас, Кинг – Соланке
Запасные: Боруц, Симпсон, Сурман, Л. Кук, Брукс, Х. Уилсон, К. Уилсон, Груневелд, Сарридж
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Прямая трансляция поединка Манчестер Сити – Борнмут 15 июля 2020: