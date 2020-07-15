Манчестер Сити – Борнмут: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко начнет в запасе

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимает Борнмут. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Манчестер Сити – Борнмут начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок вживую можно на телеканале Setanta Sports и непосредственно в этой новости.

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Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Стоунз, Менди – Гюндоган, Фернандиньо, Д. Силва – Б. Силва, Жезус, Фоден

Запасные: Карсон, Зинченко, Ляпорт, Э. Гарсия, Родри, Де Брюйне, Дойл, Стерлинг, Марез

Here's how we line up against Bournemouth...



XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Fernandinho, Gundogan, D Silva (C), Foden, Bernardo, G Jesus.



SUBS | Carson, Sterling, Zinchenko, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Garcia, Doyle.



@HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/CdiM0PVR8T — Manchester City (@ManCity) July 15, 2020

Борнмут: Рэмсдейл – Стэйси, С. Кук, Келли, Рико – Гослинг, Биллинг, Лерма – Станислас, Кинг – Соланке

Запасные: Боруц, Симпсон, Сурман, Л. Кук, Брукс, Х. Уилсон, К. Уилсон, Груневелд, Сарридж

TEAM NEWS



King in from the off

Solanke starts up top

Five across midfield



Here's how we line-up for this evening's game against Manchester City! #MCIBOU // #afcb pic.twitter.com/vz8h5Pyfi5 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) July 15, 2020

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Прямая трансляция поединка Манчестер Сити – Борнмут 15 июля 2020: