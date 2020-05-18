Манчестер Сіті близький до підписання таланта з Уругваю – раніше його вів Реал

Юний півзахисник уругвайського Пеньяроля Факундо Пеллістрі незабаром може переїхати до Європи.

Манчестер Сіті всерйоз націлений підписати вундеркінда, повідомляє AS.

Реал націлився на уругвайського вундеркінда – його виховує легенда Прімери

"Містяни" активізувалися в останні тижні й навіть провели перемовини з представниками Пеллістрі. Сіті намагається збити суму відступних за вінгера. Пеньяроль прагне отримати за Пеллістрі 12 млн доларів. Конкуренцію манкуніанцям у боротьбі за таланта складають мадридський Реал, а також Ньюкасл.

Сам Пеллістрі хоче спробувати сили в чемпіонаті Іспанії. Таку можливість йому може надати і Ман Сіті. Власникам клубу належить частка в іспанській Жироні, куди 18-річний уругваєць може поїхати в оренду.

До слова, в сезоні-2020 Факундо Пеллістрі провів 5 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

Найкрасивіший фінал Ліги чемпіонів: 127 тисяч глядачів, 10 голів, хет-трик і покер легендарних форвардів