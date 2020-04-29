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Реал націлився на уругвайського вундеркінда – його виховує легенда Прімери

29 квітня 06:30 626 Читать на русском
Реал націлився на уругвайського вундеркінда – його виховує легенда Прімери
Факундо Пеллістрі / EFE

Юний вінгер уругвайського Пеньяроля Факундо Пеллістрі потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.

"Вершкові" зацікавлені в трансфері 18-річного таланта, повідомляє Goal.

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Пеллістрі, попри юний вік, у лютому розпочав уже другий у професіональній кар'єрі сезон. Тепер хавбек може повторити шлях Феде Вальверде, який у тому ж віці перебрався з Пеньяроля в Реал. Конкурентами мадридців у боротьбі за Пеллістрі стануть Манчестер Сіті, Наполі та принципові сусіди з Атлетіко. Реал готовий віддати за юніора 9 млн євро.

До слова, в сезоні-2020 Факундо Пеллістрі провів 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Керманичем Пеньяроля є знаменитий екс-форвард Вільяреала та Атлетіко Дієго Форлан.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Реал Мадрид Пеньяроль Пеньяроль Факундо Пеллістрі Факундо Пеллістрі
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