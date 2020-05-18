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Манчестер Сити близок к подписанию таланта из Уругвая – раньше его вел Реал

20:48 30 Читати українською
Манчестер Сити близок к подписанию таланта из Уругвая – раньше его вел Реал
Факундо Пеллистри / Ovacion

Юный полузащитник уругвайского Пеньяроля Факундо Пеллистри вскоре может переехать в Европу.

Манчестер Сити всерьез нацелен подписать вундеркинда, сообщает AS.

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"Горожане" активизировались в последние недели и даже провели переговоры с представителями Пеллистри. Сити пытается сбить сумму отступных за вингера. Пеньяроль желает получить за Пеллистри 12 млн долларов. Конкуренцию манкунианцам в борьбе за таланта составляют мадридский Реал, а также Ньюкасл.

Сам Пеллистри хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании. Такую возможность может предоставить и Манчестер Сити. Владельцам клуба принадлежит доля в испанской Жироне, куда 18-летний уругваец может поехать в аренду.

К слову, в сезоне-2020 Факундо Пеллистри провел 5 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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