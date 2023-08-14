Півзахисник Вест Хема Лукас Пакета став на крок ближчим до переходу в Манчестер Сіті.

"Містяни" давно цікавляться бразильцем, а травма Кевіна де Брюйне спонукає форсувати переговори щодо трансферу. Вест Хем оцінює свого лідера у 100 мільйонів євро та вже знайшов йому заміну.

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За інформацією Gazzetta Dello Sport, "молоти" можуть підписати хавбека Удінезе Лазара Самарджича, за якого просять 20 мільйонів євро. Цікаво, що серб уже кілька днів перебуває у Мілані, але трансфер у Інтер зірвався. Представники гравця в останній момент змінили умови, на які "нерадзуррі" не пішли.

До слова, у минулому розіграші Серії А Самарджіч забив 5 голів та віддав 6 результативних передач. Пакета набрав 3+4 за системою гол+пас в рамках АПЛ, але зіграв на 10 матчів менше, ніж гравець Удінезе.

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