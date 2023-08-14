Полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета стал на шаг ближе к переходу в Манчестер Сити.

"Горожане" давно интересуются бразильцем, а травма Кевина де Брюйне побуждает форсировать переговоры по трансферу. Вест Хэм оценивает своего лидера в 100 миллионов евро и уже нашел ему замену.

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По информации Gazzetta Dello Sport, "молоты" могут подписать хавбека Удинезе Лазара Самарджича, за которого просят 20 миллионов евро. Интересно, что серб уже несколько дней находится в Милане, но трансфер в Интер сорвался. Представители игрока в последний момент изменили условия, на которые "нерадзурри" не пошли.

К слову, в прошлом розыгрыше Серии А Самарджич забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Пакета набрал 3+4 по системе гол+пас в рамках АПЛ, но сыграл на 10 матчей меньше, чем игрок Удинезе.

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