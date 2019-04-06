Манчестер Сіті без Зінченка обіграв Брайтон та вийшов у фінал Кубка Англії

Манчестер Сіті переміг Брайтон та вийшов у фінал Кубка Англії 2018/19. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Кубок Англії 2018/19, 1/2 фіналу
Манчестер Сіті – Брайтон – 1:0
Гол: Жезус, 4
Манчестер Сіті обмежився лише одним голом у ворота Брайтона, але і його вистачило "містянам" для перемоги та виходу в фінал Кубка Англії. Вже на 4-й хвилині взяття воріт у свій актив забив Габріел Жезус. Бразилець ефектним ударом головою у падінні замкнув подачу Де Брюйне.
До фінального свистка Сіті володів перевагою, проте рахунок більше не змінився. Манчестер Сіті вийшов у фінал Кубка Англії та зберігає шанси на перемогу в усіх турнірах сезону – АПЛ, ЛЧ та Кубку Англії (Кубок ліги команда Гвардіоли вже виграла).
Олександр Зінченко не потрапив до заявки через травму, отриману в матчі 33-го туру АПЛ проти Кардіффа.
Суперник Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії визначиться завтра. У другому півфіналі зіграють Уотфорд та Вулверхемптон.
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