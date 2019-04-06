Манчестер Сити без Зинченко обыграл Брайтон и вышел в финал Кубка Англии

Манчестер Сити победил Брайтон и вышел в финал Кубка Англии 2018/19. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Англии 2018/19, 1/2 финала

Манчестер Сити – Брайтон – 1:0

Гол: Жезус, 4

Манчестер Сити ограничился лишь одним голом в ворота Брайтона, но и его хватило "горожанам" для победы и выхода в финал Кубка Англии. Уже на 4-й минуте взятие ворот в свой актив забил Габриэл Жезус. Бразилец эффектным ударом головой в падении замкнул подачу Де Брюйне.

До финального свистка Сити владел преимуществом, однако счет больше не изменился. Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии и сохраняет шансы на победу во всех турнирах сезона – АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии (Кубок лиги команда Гвардиолы уже выиграла).

Александр Зинченко не попал в заявку из-за травмы, полученной в матче 33-го тура АПЛ против Кардиффа.

Соперник Манчестер Сити в финале Кубка Англии определится завтра. Во втором полуфинале сыграют Уотфорд и Вулверхэмптон.

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