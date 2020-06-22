Манчестер Сіті – Бернлі: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ за участі Зінченка

Манчестер Сіті в рамках 30-го туру чемпіонату Англії приймає Бернлі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 30-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Бернлі розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляцію зустрічі можна переглянути на Setanta Sports або в цій новині. Крім того, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію.

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Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Фернандіньо, Отаменді, Зічненко – Фоден, Родрі, Д. Сілва – Марез, Агуеро, Б. Сілва

Запасні: Карсон, Ляпорт, Вокер, Менді, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлінг, Жезус, Сане

Бернлі: Поуп – Лоутон, Тарковскі, Мі, Тейлор – Браунхілл, Вествуд, Корк, Ніл – Родрігес, Видра

Запасні: Пікок-Фарелл, Лонг, Пітерс, Єнсен, Данн, Лонг, Томас, Томпсон

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