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Манчестер Сити – Бёрнли: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ при учатии Зинченко

21:32 - Читати українською
Манчестер Сити – Бёрнли: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ при учатии Зинченко
Манчестер Сити – Бёрнли: стартовые составы на матч АПЛ

Манчестер Сити в рамках 30-го тура чемпионата Англии принимает Бёрнли. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
 
22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез

Матч 30-го тура АПЛ Манчестер Сити – Бёрнли начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на Setanta Sports или в этой новости. Кроме того, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Зичненко – Фоден, Родри, Д. Силва – Марез, Агуеро, Б. Силва

Запасные: Карсон, Ляпорт, Уокер, Менді, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Жезус, Сане

Бёрнли: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор – Браунхилл, Вествуд, Корк, Нил – Родригес, Выдра

Запасные: Пикок-Фарелл, Лонг, Питерс, Енсен, Данн, Лонг, Томас, Томпсон

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