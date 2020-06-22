Баварія здійснила нову спробу придбати Сане

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане дуже близький до переходу в мюнхенську Баварію.

Баварія запропонувала 36 млн фунтів за вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане, інформує редактор Bild Крістіан Фальк у своєму твіттері.

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Зазначимо, що німець відмовився продовжити угоду з "містянами", термін якої спливає влітку 2021 року. Таким чином, Манчестер Сіті ризикує втратити гравця безкоштовно в наступне трансферне вікно.

Нагадаємо, Сане приєднався до "містян" влітку 2016-го. Весь поточний сезон 24-річний атакувальний хавбек пропустив через важку травму – в АПЛ він ще ще зіграв жодної хвилини. Головним претендентом на Сане називають Баварію.

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