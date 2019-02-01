Манчестер Сіті – Арсенал: прогноз на матч АПЛ

Манчестер Сіті та Арсенал зустрінуться в матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Арсенал відбудеться 3 лютого в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок гри о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Манчестер Сіті – Арсенал, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

William Hill вважає команду Хосепа Гвардіоли беззаперечним фаворитом поєдинку. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.30. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 6.00, а перемога Арсенала оцінюється у цілих 9.00.

Bwin виставили схожі котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 1.30, а на вікторію гостей пропонують коефіцієнт 8.75. На нічию – 6.00.

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Варто відзначити, що Арсенал останнім часом є зручним суперником для Ман Сіті. Останні 4 поєдинки завершились впевненими перемогами "містян". Арсенал не зможе здолати свого суперника з 23 квітня 2017 року – тоді "каноніри" взяли гору в півфіналі Кубка Англії (2:1).

До слова, після 24 турів Манчестер Сіті посідає 2 місце в АПЛ, поступаючись Ліверпулю 5 очками. У Арсенала 4 позиція.