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Манчестер Сити – Арсенал: прогноз на матч АПЛ

1 февраля 21:27 84 Читати українською
Манчестер Сити – Арсенал: прогноз на матч АПЛ
Манчестер Сити – Арсенал: прогноз на матч АПЛ

Манчестер Сити и Арсенал встретятся в матче 25 тура английской Премьер-лиги. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Арсенал состоится 3 февраля в Манчестере на стадионе Этихад. Начало игры в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Манчестер Сити – Арсенал, прогноз букмекеров на матч АПЛ:

William Hill считает команду Хосепа Гвардиолы безоговорочным фаворитом поединка. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.30. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 6.00, а победа Арсенала оценивается в целых 9.00.

Bwin выставили похожие котировки на матч. Победа хозяев оценивается в 1.30, а на викторию гостей предлагают коэффициент 8.75. На ничью – 6.00.

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Стоит отметить, что Арсенал в последнее время является удобным соперником для Манчестер Сити. Последние 4 поединка завершились уверенными победами "горожан". Арсенал не сможет одолеть своего соперника с 23 апреля 2017 года – тогда "канониры" взяли верх в полуфинале Кубка Англии (2:1).

К слову, после 24 туров Манчестер Сити занимает 2 место в АПЛ, уступая Ливерпулю 5 очками. У Арсенала 4 позиция.

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Манчестер Сити - Арсенал: Воскресенье 03 февраля 2019

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