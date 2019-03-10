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Манчестер Сіті – Уотфорд: Гвардіола вибачився за гол, який "містяни" забили з офсайду

11:39 534 Читать на русском
Манчестер Сіті – Уотфорд: Гвардіола вибачився за гол, який "містяни" забили з офсайду
Хосеп Гвардіола / Фото beIN SPORTS

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що АПЛ стане більш справедливою з введенням VAR.

48’ Рахім Стерлінг
50’ Рахім Стерлінг
59’ Рахім Стерлінг
 
Жерар Деулофеу 66’

"Перепрошую, якщо перший гол був забитий з офсайду. Такої проблеми б не виникло, якби був встановлений VAR. Але АПЛ проголосувала проти VAR, незважаючи на те, що систему вже використовують у всьому світі.

Манчестер Сіті з Зінченком переміг Уотфорд завдяки хет-трику Стерлінга та відірвався від Ліверпуля

У наступному сезоні у нас будуть введені відеоповтори, все стане більш справедливо. Ми голосували за VAR ще перед початком сезону, але інші клуби сказали "ні", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Манчестер Сіті – Уотфорд – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у другому таймі матчу проти Уотфорда нападник "містян" Рахім Стерлінг відзначився хет-триком, щоправда перший гол був забитий з офсайду.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Уотфорд
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