Манчестер Сіті – Уотфорд: Гвардіола вибачився за гол, який "містяни" забили з офсайду

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що АПЛ стане більш справедливою з введенням VAR.

"Перепрошую, якщо перший гол був забитий з офсайду. Такої проблеми б не виникло, якби був встановлений VAR. Але АПЛ проголосувала проти VAR, незважаючи на те, що систему вже використовують у всьому світі.

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У наступному сезоні у нас будуть введені відеоповтори, все стане більш справедливо. Ми голосували за VAR ще перед початком сезону, але інші клуби сказали "ні", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Нагадаємо, у другому таймі матчу проти Уотфорда нападник "містян" Рахім Стерлінг відзначився хет-триком, щоправда перший гол був забитий з офсайду.