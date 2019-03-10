Манчестер Сити – Уотфорд: Гвардиола извинился за гол, который "горожане" забили из офсайда

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что АПЛ станет более справедливой с введением VAR.

"Прошу прощения, если первый гол был забит из офсайда. Такой проблемы бы не возникло, если бы был установлен VAR. Но АПЛ проголосовала против VAR, несмотря на то, что система уже используют во всем мире.

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В следующем сезоне у нас будут введены видеоповторы, все станет более справедливо. Мы голосовали за VAR еще перед началом сезона, но другие клубы сказали "нет", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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Напомним, во втором тайме матча против Уотфорда нападающий "горожан" Рахим Стерлинг отметился хет-триком, правда первый гол был забит из офсайда.