Манчестер Сіті приймав Лідс в рамках 31-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

За тотальної переваги господарів Лідсу вдалось відкрити рахунок вже після першого удару по воротах суперника.

Ман Сіті пообіцяв гравцям шалений бонус за історичний подвиг – Зінченко і Ко можуть збагатитися на десятки мільйонів

Наприкінці першого тайму гості залишились у меншості, чим скористався Ферран Торрес та вирівняв становище. Сіті повністю контролював гру, але більше забити підопічним Гвардіоли не вдалось. Натомість команда Б'єлси перед фінальним свистком зуміла вирвати сенсаційну перемогу.

Олександр Зінченко провів весь матч на полі. Попри поразку, українець був одним з найкращих гравців у своїй команді.

Манчестер Сіті сенсаційно поступився Лідсу, граючи другий тайм у більшості – вбивчий Б'єлса зіпсував "свято" Зінченка