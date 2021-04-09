У разі перемоги у всіх турнірах (ЛЧ, АПЛ, Кубок та Кубок ліги) футболісти "містян" отримають бонус на загальну суму понад 158 млн фунтів, інформує Daily Mail.

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Завдяки цьому успіху Манчестер Сіті може навіки увійти в історію – ще жодна англійська команда не оформляла квадрупл. Наразі Зінченко і компанія впевнено виконують план. Титул в АПЛ практично гарантований, в ЛЧ здобута перша перемога (2:1) на стадії 1/4 фіналу проти Борусії Д, у півфіналі Кубка Англії чекає Челсі, а у фіналі Кубка ліги – Тоттенхем.

Джерело додає, що у попередньому сезоні бонус за "безпрецедентний подвиг" був ще більшим – 200 млн фунтів. Втім, посередні результати команди і коронавірусна криза змусили керівництво клубу дещо зменшити суму.

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