Гвардіола застосував серйозну ротацію, завдяки якій Олександр Зінченко отримав шанс проявити себе в центрі півзахисту. У поточному розіграші АПЛ така розкіш випадала українцю лише раз – 40 хвилин проти Вест Бромвіча (26 січня).

Манчестер Сіті очікувано забрав м'яч з перших хвилин, проте гравці Лідса вміло закривали небезпечні зони. На 13 хвилині Зічненку вдалося увірватися до карного майданчика – неохайну передачу перервав Льоренте. Гості відповіли гострою контратакою, яку повинен був завершувати Бемфорд, але не підлаштувався під м'яч. Біля воріт Мельє розпочалася "пожежа" після кутового – Торрес і Жезус двічі влучили у захисників Лідса, які кидалися під удари.

"Павичам" вистачило першого ж пострілу, щоб відкрити рахунок. На 42 хвилині Елдер Кошта пройшов Канселу після закидання з глибини, віддав Бемфорду, а той переправив на Стюарта Далласа – м'яч від стійки покотився у ворота Едерсона. Перед перервою команда Б'єлси залишилася вдесятьох. Капітан Лаям Купер занадто високо підняв ногу у підкаті і ледь не розтрощив коліно Жезусу. Спочатку Андре Марінер обійшовся жовтою, проте VAR "підказав" вигнати центрбека.

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Ман Сіті кинувся в атаку зі старту другої половини, і саме Зінченко брав на себе ініціативу. Олександру довірили небезпечний штрафний з 25 метрів – прямолінійний удар в стінку. Щільний удар з-за меж карного майданчика вдався хавбеку значно краще, але Мельє зіграв надійно. Гвардіола дещо перебудував команду, випустивши Гюндогана і Фодена. Менді пішов відпочивати та "повернув" Зінченку лівий фланг оборони. Втім, гольову атаку організували гравці старту. Фернандінью протягнув м'яч до карного майданчику, де захисники не накрили ні асистента Бернарду, ні автора точного удару Феррана Торреса. Через кілька хвилин Ферні знову дали надто багато простору, і той налякав Мельє пострілом повз ворота.

Манчестер Сіті занадто захопився атаками, за що поплатився у компенсований час. Нестримний Даллас вивалився на рандеву з Едерсоном і вирвав перемогу для Лідса. Б'єлса провчив Гвардіолу не феєрією, а надефективним футболом – два удари і два голи! Манчестер Сіті завершив серію з трьох переможних турів поспіль, проте лідерству нічого не загрожує (14 очок від МЮ). Лідс вирвався на 9 сходинку, обійшовши Арсенал та Віллу.

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