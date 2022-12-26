Манчестер Сіті в рамках 19-го туру АПЛ приймає Лестер – стартує легендарний Boxing Day. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок 19-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Лестер розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на Setanta Sports+, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24". Олександр Зінченко потрапив у основу "містян" в п'ятому матчі поспіль.

Ман Сіті лідирує в АПЛ, набравши 44 очки у 18-ти турах. Лестер 9-й – 22 бали, але лише 16 зіграних поєдинків.

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Стартові склади

Манчестер Сіті:

Лестер:

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