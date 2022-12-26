Манчестер Сити в рамках 19 тура АПЛ принимает Лестер – стартует легендарный Boxing Day. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 19 тура АПЛ Манчестер Сити – Лестер начнётся в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на Setanta Sports+, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24". Александр Зинченко попал в основу "горожан" в пятом матче подряд.

Ман Сити лидирует в АПЛ, набрав 44 очка в 18-ти турах. Лестер 9-й – 22 балла, но только 16 сыгранных поединков.

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Стартовые составы

Манчестер Сити:

Лестер:

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