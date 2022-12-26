"Якщо за тебе заплатили 100 млн фунтів, ти опиняєшся в ситуації, коли люди запитують, чи справді ти коштуєш цих грошей – де голи, де асисти?

Гріліш зізнався, що до трансферу в Манчестер Сіті міг опинитись в іншому гранді АПЛ

Я розумію це, але я розглядаю як привілей той факт, що клуб захотів витратити на мене стільки грошей, і я сподіваюся, що зможу відплатити йому голами та трофеями", – цитує Гріліша Sky Sports.

У нинішньому сезоні АПЛ Джек провів 13 матчів, в яких відзначився двома голами та асистами.

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