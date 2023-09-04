Зінченко розібрався з наслідками пошкодження та вперше в сезоні вийшов у стартовому складі. Звичайно, зліва в обороні. Повернення українця стало рятівним для Арсенала на фоні травми Партея. Олександр взяв на себе функції Томаса – приходив в опорну зону та допомагав Райсу з контролем м'яча в центрі поля. Просто зміщувався з лівого краю, а не з правого, як ганець.

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Цікавий нюанс вдалося помітити на початку зустрічі. Зінченко опинився правіше за Райса та деякий час будував атаки звідти. Але це здалося ситуативною імпровізацією, а не тренерським експериментом, адже більше не повторювалося. Сашко відійшов на звичну позицію та розігрував з Габріелем, Райсом, Мартінеллі та... тут мав би бути Хаверц.

Німець не може адаптуватися до системи Арсенала. Всі запам'ятали, як Хаверц жахливо пробив по воротах і привіз гол, однак не менш важливо, що він гальмує атаки через непорозуміння. Зінченко мав чудову взаємодію з Джакою та постійно з ним обігрувався, а вчора за 75 хвилин Олександр і Кай віддали один одному по 5 передач. Новачок поки що не розуміє, коли потрібно відкритися вище у півфланзі, а коли відтягнутися на фланг.

Зінченко не витримав і відчитав Хаверца. Українець з жестами детально розказував, що вимагається від партнера.

Сам українець у притаманному стилі задавав темп атакам Арсенала, спокійно працював під пресингом і шукав варіанти для загострень. Одне з його підключень допомогло "канонірам" зрівняти рахунок. Взагалі не різало очі, що Зінченко давно без ігрової практики. Щоправда, Артета все ж зняв його за 20 хвилин до фінального свистка.

На оборону Олександр теж відпрацював добре. 100-мільйонний Антоні майже не загрожував воротам і не був ефективним у дриблінгу, а 80% ударів Манчестер Юнайтед прилетіли з протилежної половини. В активі українця 7 підбирань і один вдалий відбір.

Арсенал вирвав перемогу вже після заміни Зінченка, тому оцінки Сашка від статистичних порталів нижчі, ніж в партнерів: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.2, FotMob – 7.3. А от вболівальники задоволені перфомансом. У Twitter (X) чимало компліментів за вчорашній матч.

Англійська преса також хвалить Зінченка. Майже всі видання поставили йому 6 балів з 10, однак додали позитивні характеристики.

"Дав Арсеналу більше в атаці, ніж Ківіор минулого тижня. Мав великий вплив на початок атак і створював проблеми МЮ, змінюючи напрямки руху м'яча. Згодом трішки здав, але ж він вперше з травня вийшов у стартовому складі", – констатує Football London.

"Зінченко налагодив білд-ап Арсенала, з яким без нього були проблеми", – пише 90min. "Чудово виглядав, грав на різних позиціях, допомагав по всьому полю, а ще взяв участь у гольовій атаці, якою Арсенал зрівняв рахунок", – додає Evening Standard.

"Бували кращі матчі у виконанні Зінченка, однак він все одно відіграв ключову роль у стадії володіння. Повністю закрив Антоні", – рецензія від Goal. "Швидко знайшов свою гру. Впевнено працював з м'ячем, підіймався у середню лінію і водночас не зводив очей з Антоні на фланзі", – пише The Sun.