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Манчестер Сіті – Брайтон: Стерлінг придбав 550 квитків для учнів своєї колишньої школи на матч Кубка Англії

15:04 319 Читать на русском
Манчестер Сіті – Брайтон: Стерлінг придбав 550 квитків для учнів своєї колишньої школи на матч Кубка Англії
Рахім Стерлінг та Олександр Зінченко

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг відзначився красивим вчинком незадовго до півфінального матчу Кубка Англії проти Брайтона.

 

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг не забуває про своє минуле. Зірка збірної Англії придбав 550 квитків для учнів школи, у якій навчався. Школа носить назву Ark Elvin Academy та розташована неподалік стадіону Уемблі, де і пройде матч.

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Також дітям буде наданий транспорт. Все це Стерлінг оплатить з власної кишені, повідомляє Manchester Evening News.

Більшість учнів школи – представники нацменшин. Сам Стерлінг переїхав у Лондон разом із сім'єю в 5-річному віці з Ямайки.

Матч Манчестер Сіті – Брайтон пройде у суботу, 6 квітня. Початок – о 19:30. До слова, у цьому матчі навряд чи зіграє наш Олександр Зінченко, який травмувався у вчорашньому матчі проти Кардіффа.

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Теги
Англія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Брайтон
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