Манчестер Сіті – Брайтон: Стерлінг придбав 550 квитків для учнів своєї колишньої школи на матч Кубка Англії

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг відзначився красивим вчинком незадовго до півфінального матчу Кубка Англії проти Брайтона.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг не забуває про своє минуле. Зірка збірної Англії придбав 550 квитків для учнів школи, у якій навчався. Школа носить назву Ark Elvin Academy та розташована неподалік стадіону Уемблі, де і пройде матч.

Менді напередодні матчу Манчестер Сіті проти Фулхема гуляв у нічному клубі – Гвардіола прокоментував епізод

Також дітям буде наданий транспорт. Все це Стерлінг оплатить з власної кишені, повідомляє Manchester Evening News.

Більшість учнів школи – представники нацменшин. Сам Стерлінг переїхав у Лондон разом із сім'єю в 5-річному віці з Ямайки.

Матч Манчестер Сіті – Брайтон пройде у суботу, 6 квітня. Початок – о 19:30. До слова, у цьому матчі навряд чи зіграє наш Олександр Зінченко, який травмувався у вчорашньому матчі проти Кардіффа.

"Травма Зінченка – серйозна проблема". Чому в Англії вважають, що Гвардіола втратив зірку команди в особі українця