Манчестер Сити – Брайтон: Стерлинг приобрел 550 билетов для учеников своей бывшей школы на матч Кубка Англии

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг отличился красивым поступком незадолго до полуфинального матча Кубка Англии против Брайтона.

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг не забывает о своем прошлом. Звезда сборной Англии приобрел 550 билетов для учеников школы, в которой учился. Школа носит название Ark Elvin Academy и расположена недалеко от стадиона Уэмбли, где и пройдет матч.

Менди накануне матча Манчестер Сити против Фулхэма гулял в ночном клубе – Гвардиола прокомментировал эпизод

Также детям будет предоставлен транспорт. Все это Стерлинг оплатит из собственного кармана, сообщает Manchester Evening News.

Большинство учеников школы – представители нацменьшинств. Сам Стерлинг переехал в Лондон вместе с семьей в 5-летнем возрасте из Ямайки.

Матч Манчестер Сити – Брайтон пройдет в субботу, 6 апреля. Начало – в 19:30. К слову, в этом матче вряд ли сыграет наш Александр Зинченко, который травмировался во вчерашнем матче против Кардиффа.

"Травма Зинченко – серьезная проблема". Почему в Англии считают, что Гвардиола потерял звезду команды в лице украинца