toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ МАДРИД

Манчестер Сити – Брайтон: Стерлинг приобрел 550 билетов для учеников своей бывшей школы на матч Кубка Англии

15:04 12 Читати українською
Манчестер Сити – Брайтон: Стерлинг приобрел 550 билетов для учеников своей бывшей школы на матч Кубка Англии
Рахим Стерлинг и Александр Зинченко

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг отличился красивым поступком незадолго до полуфинального матча Кубка Англии против Брайтона.

 

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг не забывает о своем прошлом. Звезда сборной Англии приобрел 550 билетов для учеников школы, в которой учился. Школа носит название Ark Elvin Academy и расположена недалеко от стадиона Уэмбли, где и пройдет матч.

Менди накануне матча Манчестер Сити против Фулхэма гулял в ночном клубе – Гвардиола прокомментировал эпизод

Также детям будет предоставлен транспорт. Все это Стерлинг оплатит из собственного кармана, сообщает Manchester Evening News.

Большинство учеников школы – представители нацменьшинств. Сам Стерлинг переехал в Лондон вместе с семьей в 5-летнем возрасте из Ямайки.

Матч Манчестер Сити – Брайтон пройдет в субботу, 6 апреля. Начало – в 19:30. К слову, в этом матче вряд ли сыграет наш Александр Зинченко, который травмировался во вчерашнем матче против Кардиффа.

"Травма Зинченко – серьезная проблема". Почему в Англии считают, что Гвардиола потерял звезду команды в лице украинца

Теги
Англия Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Брайтон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
1
мин
Севилья
20:30
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук