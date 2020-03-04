Манчестер Сіті – Арсенал: відома нова дата матчу команди Зінченка

Поєдинок Манчестер Сіті – Арсенал офіційно отримав нову дату проведення.

Гра 28-го туру англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Арсеналом відбудеться 11 березня, повідомляє офіційний сайт "містян". Початок – о 21:30 за Києвом.

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Нагадаємо, зустріч повинна була пройти 1 березня, однак була перенесена у зв’язку з участю Манчестер Сіті у фіналі Кубка ліги у той же день. До слова, підопічні Гвардіоли у тому матчі здобули перемогу над Астон Віллою з рахунком 2:1.

Манчестер Сіті з 57 очками посідає другу сходинку у турнірній таблиці АПЛ, Арсенал з 37 пунктами – десятий.

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