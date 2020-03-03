Арсенал впевнено обіграв Портсмут та став першим чвертьфіналістом Кубка Англії

Портсмут приймав Арсенал в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Портсмут – Арсенал – 0:2

Голи: Сократіс, 45+4, Нкетія, 51

Торрейра зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії – гравець Арсенала покидав поле на ношах

Арсенал на правах фаворита поєдинку одразу захопив ініціативу у матчі. На 16-й хвилині гості через травму втратили Торрейру, але вихід Сеальйоса не порушив домінацію лондонців.

Наприкінці першого тайму "каноніри" закономірно відкрили рахунок. Після подачі з правого флангу першим на м'ячі опинився Сократіс та один дотиком відправив м'яч у сітку.

Одразу після перерви підопічні Артети подвоїли перевагу завдяки влучному удару 20-річного нападника Едварда Нкетії. Цей гол і став заключним у зустрічі. Арсенал зумів частково реабілітуватись за виліт з Ліги Європи, здобувши путівку у чвертьфіналу Кубка Англії.

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