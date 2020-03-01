Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здобувши важку перемогу над Астон Віллою – Зінченко провів повний матч

Фінал Кубка Ліги подарував вболівальникам нервове протистояння, у якому дещо сильнішими виявилися підопічні Пепа Гвардіоли.

Пеп Гвардіола доволі прогнозовано дав відпочити лідерам своєї команди, хоча основний склад все рівно виглядав потужно – в ньому знайшлося місце Стерлінгу, Давіду Сілві, Агуеро, Родрі та Гюндогану. Вийшов на поле і Зінченко, для якого фінал Кубка ліги став дуже важливим шансом довести свою конкурентноспроможність. Астон Вілла очікувано виставила основу.

Перша половина першого тайму не вразила вболівальників гольовими моментами та швидкостями. Єдиний дійсно небезпечний епізод стався на 3-й хвилині, коли Ель-Газі замикав подачу з правого флангу ударом головою – над поперечиною. Впродовж наступних 38 хвилин цей удар стане для бірмінгемців єдиною світлою плямю в атаці, а от Сіті з кожною хвилиною захоплював контроль над грою. Так, ще на 10-й хвилині Агуеро пробивав після навісу на лінію воротарського, а Зінченко перед цим стріляв з-за меж штрафного з рикошетом. В обох випадках м'яч пролітав повз ворота.

На 20-й же хвилині Сіті відкрив рахунок: Стерлінг пройшов лівим флангом, розвернувся й віддав передачу в зону перед карним майданчиком на Родрі, а той виконав навіс в район правої стійки на Фодена – Філ же скинув м'яч під удар Агуеро. 0:1! На 27-й Фоден міг додати до асисту гол, прийнявши шикарну діагональ від Зінченка й вистріливши з правого край штрафного, однак м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої стійки. Крім того, по воротах били Стерлінг (повз ближній кут) та Агуеро (з близької дистанції у Мінгза).

Тиск Манчестер Сіті цілком логічно призвів до другого взяття воріт Астон Вілли. Гол вийшов простим: "містяни" на 30-й хвилині заробили кутовий, Гюндоган виконав подачу, а Родрі, відірвавшись від Жільбера, замкнув ударом головою – 2:0. Після цього підопічні Пепа провели ще низку атак, в яких виділялися Зінченко та Стерлінг, однак бірмінгемцям вдавалося відбитись. Чинні чемпіони дещо страждали від бажання розіграти атаку до останнього.

А от Астон Вілла нічого не вигадувала. На 41-й хвилині команда Діна Сміта просто покарала іменитого суперника за марнотратство та розконцентрацію: Стоунз втратив м'яч перед власним штрафним, Ель Газі пройшов по лівому флангу й подав у центр штрафного на Саматту, а той пробив головою – 1:2 Зінченко мав накривати Мбвану, хоча й до Фернандіньо виникають претенезії. Зрештою, саме з цим бойовим рахунком команди й пішли на перерву.

На старті другого тайму Манчестер Сіті накрив Астон Віллу високим пресингом, однак контроль території нічого не давав "містянам". Єдиний дійсно гольовий момент у перші 15 хвилин стався після подачі зі штрафного та виносу Мінгза прямо на Фодена – Філ вистрілив з відскоком від газону, але м'яч пролетів поруч з правою стійкою. Крім того, темп гри залишався невисоким, тому Пеп на 59-й хвилині наважився кинути у бій Де Брюйне.

Вихід Кевіна на кілька хвилин прискорив гру Манчестер Сіті, подарувавши кілька перспективних атак, але агресія "синіх" продовжувалася недовго. Більше того: в середині другого тайму небезпечних моментів взагалі не виникало, окрім подачі з кутового на 74-й хвилині із замиканням Родрі – Нюланд витягнув м'яч з лівого нижнього кута. Також був неточний дальній удар Де Брюйне, але загалом Астон Віллі вдавалося тримати суперника на дистанції. Щоправда, бірмінгемці і самі нічого, крім кількох стандарів, не створили.

В останні десять хвилин основного часу "вілланам" потрібно було йти уперед, але завершальний період зустрічі залишався за "містянами". Так, на 81-й хвилині Агуеро міг поставити крапку в протистоянні, пробивши метрів з восьми після навісу Бернарду Сілви з лівого краю штрафного – м'яч влучив у зовнішній бік сітки. Крім того, по воротах Нюланда з дистанції стріляли Вокер (заблоковано) та Стерлінг (вище воріт), а Жезус на 87-й хвилині увірвався на край карного майданчика, хитнув захисника та пробив з рикошетом – удар накрили, але там і офсайд був.

На 89-й хвилині Астон Вілла отримала шанс зрівняти рахунок, але Манчестер Сіті врятував Браво – він перевів удар Енгельса головою у стійку власних воріт. Підопічні Пепа за хвилину відповіли контратакою з прострілом на лівий край карного майданчика та замиканням Бернарду Сілви низом метрів з 14-ти, але тут вже Нюланд був героєм. Зрештою, була і фінальна навала Вілли з походом Нюланда у штрафний Сіті, але нічого не вийшло. Фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестера.