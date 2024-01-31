В рамках програми дня у 22-му турі АПЛ 2023/24 представники зони ЛЧ перемогли суперників, що борються за виживання. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 22-й тур

Манчестер Сіті – Бернлі – 3:1

Голи: Альварес, 16, 22, Родрі, 46 – Аль-Дахіль, 90+3

Тоттенхем – Брентфорд – 3:2

Голи: Удоджі, 48, Джонсон, 49, Рішарлісон, 56 – Мопе, 15, Тоуні, 67

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Манчестер Сіті у рідних стінах спокійно розібрався з Бернлі. Комфортну перевагу в рахунку було оформлено вже на старті першого тайму – на 16-й хвилині Альварес замкнув навіс від Нуньєша, а на 22-й Хуліан оформив дубль. Аргентинець прийняв проникну передачу від Де Брюйне та вистрілив з правого кута воротарського. 24-річний Альварес став десятим і наймолодшим футболістом в історії АПЛ, якому вдалося забити 2+ голів у свій день народження.

На першій же хвилині після початку другого тайму "містяни" оформили розгром – це Родрі пробив з лінії півкола під праву стійку. Асист у активі Фодена. 3:0! Більше Ман Сіті не забивав, а у компенсований час "містяни" навіть дозволили провести гол престижу. Підопічні Пепа Гвардіоли набрали 46 очок і вийшли на другу позицію, хоча у Арсенала стільки ж балів. Бернлі залишається на передостанній сходинці.

Набагато важче гра давалася Тоттенхему, якому довелося приймати Брентфорд. Вже на 12-й хвилині гості забили зусиллями Роерслава – той прийняв пас від Єнсена на край штрафного та бахнув у дальній кут. Взяття воріт скасували через офсайд у Єнсена, однак вже на 15-й хвилині "бджоли" забили ще. Цього разу чисто – Мопе випередив Ромеро й зіграв на добиванні після удару Тоуні. 0:1!

Господарі відповіли великою кількістю топ-моментів, а на 38-й хвилині Рішарлісон відзначився з пасу Кулусевскі – втім, гол не зарахували через фол у атаці. Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Брентфорда, однак на старті другого тайму Тоттенхем відігрався. І не просто відігрався, а шокував "бджіл".

На 48-й хвилині Удоджі обігрався з Вернером та переграв голкіпера з близької відстані – 1:1. На 49-й Меддісон виконав пас на хід Вернеру, а той прострілив під замикання Джонсону – 2:1. На 56-й же Меддісон отримав пас від Удоджі й завдав удару з меж штрафного, Піннок заблокував, а Рішарлісон бахнув з відскоку – 3:1! Здавалося, що на цьому питання щодо переможця закриті.

Втім, "шпори" так розслабились, що почали пропускати атаку за атакою. На 63-й і 65-й Тоуні міг відродити інтригу, а на 67-й він таки добився свого. Хоча героєм став інший футболіст – Ярмолюк. Українець вийшов на 57-й, запресингував Удоджі на фланзі й змусив того віддати пас назад. Дестіні обрізався, викотивши м'яч точно в ноги Тоуні. 3:2!

На жаль для нейтральних фанів, ці голи стали останніми, хоча команди розмінювались гострими атаками. Від нового взяття воріт врятували сейви Вікаріо та Флеккена. Фінальний свисток зафіксував перемогу Тоттенхема з рахунком 3:2! "Шпори" набрали 43 очки й піднялись у топ-4, залишивши Бретфорд у чотирьох балах від зони виживання.

Ярмолюк став дуже помітною фігурою в атаці. Можливо, це була найкраща заміна Томаса Франка, хоча у обороні Єгор декілька раз привіз.

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