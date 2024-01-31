Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко опинився в епіцентрі скандального епізоду після перемоги над Ноттінгем Форест (2:1). Зінченко зчепився із партнером по захисту Беном Вайтом, якому не сподобалися як українець спаскудив офсайдну паску, згодом дозволивши аргентинцю Гонсало Монтіелю віддати асист на Тайво Авонії.

Палка суперечка трапилася відразу після фінального свистка на футбольному полі і, зрозуміло, потрапила в об'єктиви телекамер. Однак Мікель Артета, який заспокоював надемоційного українця, помітив у цій ситуації лише позитив. Попри конфлікт і помилку, Зінченко отримав досить позитивну пресу та оцінки від статистичних порталів. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Арсенал переміг Ноттінгем – Зінченко віддав асист і вразив у атаці, але помилився на гол та поскандалив з Вайтом