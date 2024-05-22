Список цілей львівського клубу поповнив нападник Олександр Філіппов, інформує Sportarena.

Карпати планують підхопити трьох гравців збірної України з кризового гранда УПЛ – одного Маркевич вже "проспав"

Атака "левів" далеко не найкраща навіть на рівні Першої ліги, тому Мирон Маркевич розраховує на підсилення цієї ланки. 31-річний Філіппов мав невдалий досвід у Європі (Сент-Трюйден, Рига), але повернення на Батьківщину виявилося яскравим. Форвард СК Дніпро-1 ділить четверту сходинку бомбардирів УПЛ, оформивши 9 голів та 3 асисти.

Дніпряни готові відпускати ключових гравців влітку, проте за них розгорнеться серйозна боротьба. Карпати явно будуть мати конкурентів у битві за Філіппова.

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