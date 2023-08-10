Старт АПЛ: Англія гуде через Мудрика та ще одного українця, революційна зміна, дивний прогноз для екс-зірок Динамо
Новий сезон набирає хід, а в п'ятницю стартує найкраща ліга світу. Дивіться прев'ю АПЛ від "Футбол 24".
11 серпня розпочинається наступний сезон АПЛ. Найпопулярніший чемпіонат привертає увагу всієї планети. Михайло Мудрик, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк гратимуть в умовах жорсткої конкуренції проти зірок першої величини.
Ведучі Youtube-каналу "Футбол 24" Юрій Гварищак і Тарас Котів обговорили прогнози на сезон і перспективи українців. Хто стане чемпіоном Англії? Хто вилетить з еліти? Кого з тренерів звільнять першим? На ці та інші запитання ви знайдете відповіді у відео.
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