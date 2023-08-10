11 серпня розпочинається наступний сезон АПЛ. Найпопулярніший чемпіонат привертає увагу всієї планети. Михайло Мудрик, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк гратимуть в умовах жорсткої конкуренції проти зірок першої величини.

Ведучі Youtube-каналу "Футбол 24" Юрій Гварищак і Тарас Котів обговорили прогнози на сезон і перспективи українців. Хто стане чемпіоном Англії? Хто вилетить з еліти? Кого з тренерів звільнять першим? На ці та інші запитання ви знайдете відповіді у відео.

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