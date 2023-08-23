Сторони підписали новий контракт до літа 2026-го, інформує офіційний сайт "містян". Попередня угода завершувалась на рік раніше.

Барселона завершує перехід вигнанця Гвардіоли – каталонці узгодили деталі контракту з Манчестер Сіті

Бернарду 6 років тому перебрався з Монако до Ман Сіті за 50 млн євро. Наразі відіграв за англійський клуб 308 матчів, відзначився 55 голами та 59 асистами. 29-річний португалець був важливою частиною команди, яка у минулому сезоні оформила требл.

Нагадаємо, упродовж кількох вікон Бернарду пов'язували з Барселоною, однак новий контракт явно натякає на бажання хавбека залишитися в Манчестері.

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