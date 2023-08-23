Захисник збірної Португалії та Манчестер Сіті Жоау Канселу продовжить свою кар'єру в Барселоні.

"Блаугранас" тривалий час стежили за португальським футболістом. Наставник Барселони Хаві дуже хотів бачити у своїй команді Жоау Канселу, оскільки вважає, що він зможе посилити лінію захисту.

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Як повідомляє Маттео Моретто, каталонці та Манчестер Сіті завершують перехід португальця. Канселу приєднається до Барселони на правах оренди з опцією необов'язкового викупу. Сам гравець вже узгодив особистий контракт з "блаугранас".

Нагадаємо, що Жоау Канселу виступає за Манчестер Сіті з 2019 року. В активі захисника 154 матчі за "містян", в яких він забив дев'ять голів та віддав 22 гольові передачі.

Частину минулого сезону португалець провів, виступаючи за Баварію, але мюнхенці не захотіли оформити повноцінний трансфер.

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