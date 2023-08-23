Ман Сити не дал ни одного шанса Барселоне – Бернарду Силва официально продлил контракт
Манчестер Сити и полузащитник Бернарду Силва развеяли все слухи относительно продолжения сотрудничества.
Стороны подписали новый контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт "горожан". Предыдущее соглашение завершалось годом ранее.
Барселона завершает переход изгнанника Гвардиолы – каталонцы согласовали детали контракта с Манчестер Сити
Бернарду 6 лет назад перебрался из Монако в Ман Сити за 50 млн евро. В данный момент он отыграл за английский клуб 308 матчей, отличился 55 голами и 59 ассистами. 29-летний португалец был важной частью команды, которая в прошлом сезоне оформила требл.
Напомним, в течение нескольких окон Бернарду связывали с Барселоной, однако новый контракт явно намекает на желание хавбека остаться в Манчестере.
10 самых дорогих защитников мира: провалы МЮ и Челси, джекпот Ливерпуля, новый рекорд Гвардиолы