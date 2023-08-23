Стороны подписали новый контракт до лета 2026 года, сообщает официальный сайт "горожан". Предыдущее соглашение завершалось годом ранее.

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Бернарду 6 лет назад перебрался из Монако в Ман Сити за 50 млн евро. В данный момент он отыграл за английский клуб 308 матчей, отличился 55 голами и 59 ассистами. 29-летний португалец был важной частью команды, которая в прошлом сезоне оформила требл.

Напомним, в течение нескольких окон Бернарду связывали с Барселоной, однако новый контракт явно намекает на желание хавбека остаться в Манчестере.

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