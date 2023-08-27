Чемпіонат Англії 2023/24, 3-й тур

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Холанд, 63, Родрі, 88

Нереалізований пенальті: Холанд, 37

Бернлі – Астон Вілла – 1:3

Голи: Фостер, 47 – Кеш, 8, 20, Діабі, 61

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Манчестер Сіті гостював у Шеффілді, зіткнувшись із проблемами. "Містянам" довелося діяти без Гвардіоли на лавці. Пеп відновлюється після операції на спині, тож на поле команду вивів Хуанма Лільйо (великий футбольний теоретик і вчитель каталонця).

Перестановка ніяк не позначилась на якості оборони, адже суперник взагалі не атакував. "Блейдс" у першу годину зустрічі володіли м'ячем всього 16% ігрового часу, не завдавши жодного удару. Тим не менш, на цьому відрізку Шеффілд тримав нулі на табло – хоча Сіті провів 22 постріли, награвши на 2,43 очікуваних голи.

М'яч не йшов у сітку навіть з пенальті, який на 37-й хвилині запоров Холанд. Ерлінг з "позначки" поцілив у праву стійку. Цікаво, що Ман Сіті в епоху Пепа Гвардіоли реалізував тільки 70% пенальті у матчах АПЛ – це найнижчий показник серед команд, які за цей період провели хоча б 30 "одинадцятиметрових".

Тим не менш, на 63-й хвилині "містяни" таки відкрили рахунок. Гріліш влетів на лівий край штрафного та виконав подачу на дальню стійку, а Холанд замкнув – 0:1! На 71-й Ерлінг вийшов віч-на-віч і забив вдруге, але гол не зарахували через офсайд. Після цього команда Хуанми Лільйо змарнувала ще кілька крутих моментів.

Шеффілд прокинувся на 70-х хвилинах, завдавши три удари з мізерною гостротою, однак на 85-й хвилині "блейдс" шокували Сіті власним голом! Його привіз Вокер, який у власному штрафному скинув м'яч п'яткою в ноги супернику – подальша атака завершилась потужним пострілом Богла в дальній кут. 1:1

Втім, Кайл виправився на 88-й, відібравши м'яч на фланзі й викотивши передачу Фодену – той скинув під удар Родрі, а іспанець бахнув у дальню дев'ятку! 1:2.

Одразу після цього команди розмінялись топ-моментами, причому Ахмедходжіч міг зрівнювати рахунок ударом в стилі Ібрагімовіча (або ж Холанда з мату проти Борусії Д). Реалізація підкачала, тож фінальний свисток зафіксував тріумф Манчестер Сіті.

У паралельній зустрічі Астон Вілла перемогла Бернлі. Бірмінгемці швидко забезпечили комфортну перевагу в рахунку. Вже на 8-й хвилині Кеш замкнув простріл Воткінса після його виходу сам на сам, а на 20-й все той же Кеш обігрався з Діабі та розстріляв ворота з правого краю штрафного – 0:2! Таким чином, Метті став першим за 12 років футболістом "вілланів", якому вдалося оформити дубль у виїзному матчі АПЛ.

На старті другого тайму метушня біля воріт бірмінгемців завершилась голом Фостера, однак на 61-й хвилині Астон Вілла поновила свою перевагу в два м'ячі. Героєм став Діабі, який завершив контратаку гостей ударом з лінії карного майданчика – точно в правий нижній. Кеш міг і розгром з хет-триком оформити, але не судилося. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Унаї Емері з рахунком 3:1.

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