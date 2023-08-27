Чемпионат Англии 2023/24, 3-й тур

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Богл, 85 – Холанд, 63, Родри, 88

Нереализованный пенальти: Холанд, 37

Бёрнли – Астон Вилла – 1:3

Голы: Фостер, 47 – Кэш, 8, 20, Диаби, 61

Арсенал в большинстве упустил победу над Фулхэмом – полноценное возвращение Зинченко, джокеры Артеты без поддержки

Манчестер Сити гостил в Шеффилде, столкнувшись с проблемами. "Горожанам" пришлось действовать без Гвардиолы на скамейке. Пеп восстанавливается после операции на спине, поэтому на поле команду вывел Хуанма Лильо (большой футбольный теоретик и учитель каталонца).

Перестановка никак не сказалась на качестве обороны, ведь соперник вообще не атаковал. "Блэйдс" в первый час встречи владели мячом всего 16% игрового времени, не нанеся ни одного удара. Тем не менее, на этом отрезке Шеффилд держал нули на табло – хотя Сити провел 22 выстрела, наиграв на 2,43 ожидаемых гола.

Мяч не шел в сетку даже с пенальти, который на 37-й минуте запорол Холанд. Эрлинг с "точки" попал в правую штангу. Интересно, что Ман Сити в эпоху Пепа Гвардиолы реализовал только 70% пенальти в матчах АПЛ – это самый низкий показатель среди команд, которые за этот период провели хотя бы 30 "одиннадцатиметровых".

Тем не менее, на 63-й минуте "горожане" таки открыли счёт. Грилиш влетел на левый край штрафной и выполнил подачу на дальнюю штангу, а Холанд замкнул – 0:1! На 71-й Эрлинг вышел один на один и забил второй раз, но гол не засчитали из-за офсайда. После этого команда Хуанмы Лильо упустила еще несколько крутых моментов.

Шеффилд проснулся на 70-х минутах, нанеся три удара со скудной остротой, однако на 85-й минуте "блейдс" шокировали Сити собственным голом! Его привез Уокер, который в собственной штрафной сбросил мяч пяткой в ноги сопернику – дальнейшая атака завершилась мощным выстрелом Богла в дальний угол. 1:1

Впрочем, Кайл исправился на 88-й, отобрав мяч на фланге и выкатив передачу Фодену – тот сбросил под удар Родри, а испанец бахнул в дальнюю девятку! 1:2.

Сразу после этого команды разменялись топ-моментами, причем Ахмедходжич мог сравнивать счёт ударом в стиле Ибрагимовича (или же Холанда с мата против Боруссии Д). Реализация подкачала, поэтому финальный свисток зафиксировал триумф Манчестер Сити.

В параллельной встрече Астон Вилла победила Бёрнли. Бирмингемцы быстро обеспечили комфортное преимущество в счете. Уже на 8-й минуте Кэш замкнул прострел Уоткинса после его выхода один на один, а на 20-й все тот же Кэш обыгрался с Диаби и расстрелял ворота с правого края штрафной – 0:2! Таким образом, Мэтти стал первым за 12 лет футболистом "вилланов", которому удалось оформить дубль в выездном матче АПЛ.

На старте второго тайма суматоха у ворот бирмингемцев завершилась голом Фостера, однако на 61-й минуте Астон Вилла возобновила свое преимущество в два мяча. Героем стал Диаби, который завершил контратаку гостей ударом с линии штрафной площадки – точно в правый нижний. Кеш мог и разгром с хет-триком оформить, но не суждено было. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Унаи Эмери со счетом 3:1.

Челси одержал первую победу с Почеттино – 20-летний новичок обороны пристыдил Мудрика, шоу Стерлинга, забил и Джексон