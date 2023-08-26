Арсенал розписав нічию з Фулхемом в рамках 3-го туру АПЛ. Читайте звіт та рахунок матчу на "Футбол 24".

Олександр Зінченко знову не потрапив у стартовий склад. Лівий фланг оборони вже звично мав закривати номінальний центрбек Якуб Ківіор. Такий вибір Мікеля Артети зрозуміти можна. Українець лишень залікував травму, а в гості приїхав суперник, який ніколи не перемагав на Емірейтс. Словом, можна було розраховувати на не найскладніший матч.

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Втім, старт зустрічі виявився жахливим. На 34-й секунді Сака віддав класний асист. Але проблема в тому, що віддав він його на суперника. Андреас Перейра підхопив м'яч у вільній зоні й легко переграв Рамсдейла, який не очікував такого розвитку подій. Арсенал, схоже, теж.

Господарі помчали зрівнювати. Щоправда, атаки були доволі хаотичними. Бракувало якісного завершення. Чого вартує епізод, коли Сака і Хаверц замість акцентованого удару по воротах більше жонглювали м'яч в межах воротарського Фулхема. Мартінеллі був найактивнішим. Кілька разів Лено доводилося парирувати підступні удари бразильця. За гостей намагався відповісти лише Хіменес – скоріше, ефектно, ніж ефективно.

Наприкінці тайму Арсенал нарешті забив. Класний удар вдався Едегору. Гол не зарахували через офсайд у Хаверца, який і віддав пас на капітана. "Каноніри" перенесли вирішення завдання у другий тайм, на старті якого Зінченко замінив Хаверца. Це вже повноцінне повернення українця, бо кілька хвилин проти Крістал Пелас важко сприймати серйозно.

Сашко відразу допоміг Арсеналу встановити домінування на половині поля суперника. Фулхем компактно притиснувся до власних воріт і лишень відбивався. Однак безпомилково грати під таким тиском дуже важко. Зрештою, на 67-й хвилині Фабіу Вієйра перехитрив Тетет, змусивши того фолити. Пенальті. Пробивати взявся Сака, який без проблем розвів м'яч та Лено по різних кутах воріт.

Тепер завданням Фулхема стало втримати нічию, але й воно дуже швидко стало неактуальним. Знову в центрі подій опинився Вієйра, який викотив класну передачу на Нкетію. Арсенал вийшов уперед. Фактично гру перевернули гравці, які вийшли на заміну, – Нкетія та Вієйра. Здавалося, джокери принесуть Артеті чергові три очки.

Наприкінці гри становище гостей стало іще гіршим. Бессі в центрі поля зірвав небезпечну атаку – жовтка, яка для Келвіна стала другою. Але навіть у меншості Фулхем не знітився. Намагався атакувати, заробляв стандарти. Зрештою, кутовий на 87-й хвилині став результативним. Захисники Арсенала лише спостерігали, як Палінья розстрілює ворота Рамсдейла.

Завдяки модним тенденціям у "канонірів" ще було майже 15 хвилин, щоб знову вийти вперед. І варто зазначити, що шанси були. Однак захист Фулхема, хоч і важко, але зумів вистояти. Нічия. Арсенал вперше у цьому сезоні втратив очки.