– Є інформація, що за вами стежить спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі. Чи були взагалі контакти від клубів з вами чи з вашим агентом?

– Я теж про це чув. Але якогось підтвердження, заяви чи пропозиції – нічого такого не було. Так, інтерес є, але інтерес є у багатьох команд. Я на це не звертаю уваги. Зараз я футболіст Шахтаря, я маю довгостроковий контракт, і всі мої думки тільки з "гірниками". Зараз ми маємо дуже хороший відрізок. Я не можу думати про якусь іншу команду, коли перебуваю в Шахтарі.

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– Журналіст The Athletic після матчу збірної проти Англії заявив, що ви, ймовірно, наступний дорогий продаж Шахтаря.

– Бачив цю цитату, але не можу це коментувати. Це думка однієї людини. Не знаю, варта вона чогось чи ні. Звичайно, мені приємно, але я не звертаю на це уваги. Я працюю далі, і все, – запевнив Судаков у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, контракт півзахисника з "гірниками" чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює Судакова у 15 млн євро.

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