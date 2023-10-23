Батьки нападника Барселони Марка Гіу підтримували його на трибунах під час матчу проти Атлетіка.

Каталонці в 10 турі Ла Ліги приймали Атлетік. Лише під кінець матчу Барселоні вдалося вирвати перемогу. Автором єдиного гола став Марк Гіу, який вперше з'явився на полі в офіційному матчі за "блаугранас".

Історичний гол нападника каталонців у відеоогляді матчу Барселона – Атлетік

Батьки 17-річного нападника були на трибунах та підтримували свого сина. Мама Марка дуже бурхливо відреагувала на гол. Вона не соромилася своїх емоцій і навіть розплакалась, а батько футболіста радісно аплодував.

Нагадаємо, що Гіу став наймолодшим бомбардиром в Ла Лізі, який забивав за Барселону в дебютному матчі. Наразі каталонці перебувають на третій сходинці в турнірній таблиці, маючи 24 бали.

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