Родители нападающего Барселоны Марка Гиу поддерживали его на трибунах во время матча против Атлетика.

Каталонцы в 10 туре Ла Лиги принимали Атлетик в 10 туре. Лишь под конец матча Барселоне удалось вырвать победу. Автором единственного гола стал Марк Гиу, который впервые появился на поле в официальном матче за "блаугранас".

Исторический гол нападающего каталонцев в видеообзоре матча Барселона – Атлетик

Родители 17-летнего нападающего были на трибунах и поддерживали своего сына. Мама Марка очень бурно отреагировала на гол. Она не стеснялась своих эмоций и даже расплакалась, а отец футболиста радостно аплодировал.

Напомним, что Гиу стал самым молодым бомбардиром в Ла Лиге, который забивал за Барселону в дебютном матче. Сейчас каталонцы находятся на третьей строчке в турнирной таблице, имея 24 балла.

Довбик красивым дублем создал для Жироны победный камбек – украинец на уровне Левандовски, команда уцепилась за Реал