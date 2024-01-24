Мальорка и Жирона играют 24 января в 1/4 финала Кубка Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Кубка Испании Мальорка – Жирона стартовал в 20:30 по киевскому времени. Фаворитом игры считают Жирону, которая возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мальорка ведет борьбу за выживание в Примере, занимая 15 место. Интересно, что Жирона еще никогда не играла в полуфинале Кубка Испании – победа на Балеарах позволит Мичелу и его команде переписать историю клуба.

Мальорка – Жирона: анонс матча 1/4 финала Кубка Испании

Артем Довбик, который в последнем туре Примеры забил три гола Севилье, получил отдых. Форвард сборной Украины оказался в запасе, а в стартовый состав попал Кристиан Стуани, оформивший дубль в четвертьфинале Кубка против Райо. Тогда сильный матч провел и Виктор Цыганков, который сегодня тоже в старте

К слову, Жирона и Мальорка уже встречались в текущем сезоне. В 6-м туре Ла Лиги каталонцы победили балеарцев со счётом 5:3. Тогда Артем Довбик забил гол и отдал ассист. Всего в активе украинского форварда 14 голов и 5 результативных передач в Ла Лиге – он лучший в чемпионате Испании по системе "гол+пас".

Где смотреть матч Мальорка – Жирона? Онлайн-трансляция поединка 1/4 финала Кубка Испании доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Мальорка:

Жирона: