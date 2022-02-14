Мальорка у себе вдома на Балеарах приймала Атлетік. Острів'яни у випадку перемоги відірвались би від зони вильоту на 6 очок, але й баскам було за що боротись – вони моггли піднятись на сьому сходинку в турнірній таблиці. Словом, матч обіцяв вийти цікавим.

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Так воно і сталося. У першому таймі Фортуна посміхалася господарям: на 22-й хвилині вони відкрили рахунок з пенальті, який реалізував Севілья, а на 30-й Анхель Родрігес подвоїв перевагу Мальорки – він прийняв скидку від Мурікі й розстріляв ворота з лінії воротарського. 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

В другому таймі баскам вдалося влаштувати камбек. Це сталося дуже швидко: на 59-й хвилині Рауль Гарсія прошив голкіпера після прострілу Берчіче, а на 61-й Беренгер якимось незрозумілим чином зумів замкнути подачу з кутового – 2:2! Втім, останнє слово у матчі залишилось за балеарцями. На 88-й хвилині Родрігес увірвався в штрафний, почалася метушня, і Кубо в ній пробив у стійку – м'яч же відскочив у голову голкіперу Сімону. Від неї він вже й влетів у ворота. 3:2!

Гол Такефусо став переможним для Мальорки. Таким чином, острів'яни набрали 26 залікових балів, піднявшись на 15-ту позицію. Атлетік з 34 очками залишився на 8-й сходинці.

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