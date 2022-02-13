Валенсія в рамках 24-го туру Ла Ліги зазнала поразки від Алавеса (1:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 24-й тур

Алавес – Валенсія – 2:1

Голи: Лум, 14, Хоселу, 76 (пен) – Гедеш, 62 (пен)

Леванте – Бетіс – початок о 17:15

Реал Сосьєдад – Гранада – початок о 19:30

Поєдинок між Алавесом і Валенсією відкривав недільню програму 24-го туру Ла Ліги. Зустріч мала надзвичайно важливе значення для обох команд: "кажани" могли б перервати 5-матчеву безвиграшну серію й піднятись з 12-ї на 9-ту позицію, а баски мали шанс наблизитись до рятівної 17-ї сходинки на відстань трьох очок – щоправда, переграти левантійців було дуже важко. Віторія-гастейці не знали перемог у чемпіонаті з 20 листопада.

Алавес так налаштувався, що відкрив рахунок вже на 14-й хвилині. Гол провів Лум, який зіграв на добиванні після сейву голкіпера. 1:0! Переможний рахунок баски тримали до перерви, однак через 16 хвилин після старту другого Валенсія заробила пенальті – Гедеш реалізував його. 1:1. Здавалося, що зараз гості дотиснуть суперників, але на 76-й хвилині вони привезли пенальті на власні ворота. Хоселу точним ударом з "позначки" відновив перевагу. 2:1!

Забити у відповідь вдруге "кажанам" вже не вдалося. Алавес втримав перемогу й перервав свою 9-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі!

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