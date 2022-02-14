1. Маліновський – нічний кошмар Ювентуса. 4-й гол у ворота "Синьори". Нікого українець так часто не засмучує. Руслану вистачило пів години, щоб стати героєм битви за ЛЧ. Вийшов на заміну та вирішив долю рівного суперматчу, поклавши грандіозний гол зі штрафного. А потім ідеальним пасом створив момент для партнера, який мав закривати поєдинок. Не закрив, а Ювентус на останній хвилині врятував нічию. Але тільки нічию. Проти знекровленої Аталанти. Влаховіч різницю не зробив. Не за того туринці відвалили 75 млн.

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником

2. Куди зникла магія Конте? Антоніо програв у третьому турі АПЛ поспіль. Що важливо – абсолютно заслужено. Тоттенхем грав гірше за Челсі, за Саутгемптон, а тепер і за Вулверхемптон. "Вовки" постали організованішою командою. Нонсенс для Конте. Він прийшов і 9-матчевою безпрограшною серією перетворив Тоттенхем в головного претендента на четвірку. Зважаючи на суперників, майже не було сумнівів, що буде фініш в зоні ЛЧ. Через кілька тижнів все змінилося. "Шпори" ще мають низку матчів у запасі, але вже восьмі.

3. Інтер втратив лідерство та наблизився до титулу. Виїзна нічия з Наполі дарує такі парадокси. Мілан скористався втратою сусідів, переграв Сампдорію та очолив Серію А. Але Інтер також може святкувати вдалий вікенд. У "нерадзуррі" одне очко відставання і гра в запасі. Індзагі гідно пройшов пекельний місяць, протягом якого зіграв 6 матчів проти топ-суперників і програв лише раз. Байдуже на якість футболу до перерви проти Наполі. Попереду тільки один серйозний опонент (Юве) за 14 турів. А середняків Інтер розбирає на раз-два.

4. Велике фіаско Баварії. Чинні та майбутні чемпіони сенсаційно влетіли Бохуму – команді, яка щойно вийшла в Бундеслігу. Звичайно, це ніяк не вплине на боротьбу за титул, але в Мюнхені тривога. "Ротен" пропустили 4 за тайм (вперше з 1976-го) і своєю пасивністю перетворили футболістів Бохума на майстерних суперзірок. Можна говорити про тактичну помилку Нагельсманна з одним опорником, а можна визнати, що Баварія по-справжньому так і не вийшла на гру. Тотальний провал. І далеко не перший у цьому сезоні.

5. У Манчестер Юнайтед не все так зле. "Дияволи" знову втратили очки, знову віддалилися від ЛЧ. Але це той випадок, коли невдачі можна списати на невезіння. З Саутгемптоном був відкритий матч. МЮ створював кращі моменти і до перерви міг знімати всі питання. Трішки не пощастило. Суботня нічия – робочий результат. І вона б так сприймалася, якби команда довела до логічного завершення виграні (по грі) матчі з Бернлі та Мідлсбро. Паніка зайва. Всі чутки про бойкот Роналду звучать кумедно – Кріш занадто професіонал для таких речей.

6. Барселона врятувала дербі, відмовившись від свого ДНК. 90 хвилин "блаугранас" мучилися з Еспаньйолом. Ніби й контролювали м'яч і ситуацію, але через грубі помилки оборони все одно пропустили два і горіли. Що робити Хаві? Правильно, випускати Люка Де Йонга. Нідерландський форвард, в якого немає ні крихти "ДНК Барселони", вийшов під навіси та реалізував один з двох своїх моментів. І кроси Траоре знадобилися. Вже не вперше велику ідею Хаві рятує простий ремісник.

Barcelona going ahead after 74 seconds vs. Barcelona losing to Espanyol in the second half pic.twitter.com/n1ZwBcRWd5 — B/R Football (@brfootball) February 13, 2022

7. Рекорд Сімеоне у фірмовому стилі. Дієго очолив список іноземних тренерів за кількістю перемог у Ла Лізі. У нього таких 235. Остання – над Хетафе – вийшла епічною. Атлетіко відкрив рахунок, навіть подвоїв перевагу, але потім до кінця тайму тричі пропустив, а незабаром після перерви залишився в меншості. Довелося на жилах виривати перемогу, страждати та брати своє на фотофініші. Здається, що "матрацники" інакше не вміють. Їм потрібно закопати себе в багнюку і потім звідти видряпатися.

8. У Бундеслізі є інтрига. Не на вершині таблиці, щоправда. Дортмунд завдяки дублю Ройса обіграв на виїзді міцний Уніон і скоротив відставання від лідера до 6 очок, однак герой матчу настійно попросив більше не запитувати про чемпіонство. Тут все зрозуміло. Не зрозуміло, хто забере останню путівку в Лігу чемпіонів. У 4 команд однакова кількість очок. Явний фаворит – Лейпциг. Тедеско нарешті повернув "биків" у топ-4. Перемогу над Кельном шикарними дальніми ударами організували Нкунку та Ольмо.

9. Травоїдний Реал без Модріча і Бензема. Не зубастий, не хижий. Вже звиклося, що Лука і Карім витягують Мадрид своєю геніальністю, а Анчелотті збирає компліменти. Без лідерів "вершкові" не зуміли вразити ворота Вільяреала. Вальверде більше про пресинг, ніж про креатив, а Бейл – це анти-Бензема. Гарет вийшов в центрі атаки та змарнував два супершанси. Нульова нічия, яка змушує хвилюватися перед поєдинком з ПСЖ в Лізі чемпіонів. Втім, там Модріч і Бензема повинні повернутися.

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