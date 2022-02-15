Мальорка у себя дома на Балеарах принимала Атлетик. Островяне в случае победы оторвались бы от зоны вылета на 6 очков, но и баскам было за что бороться – они могли подняться на седьмое место в турнирной таблице. Словом, матч обещал получиться интересным.

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Так и случилось. В первом тайме Фортуна улыбалась хозяевам: на 22-й минуте они открыли счет с пенальти, реализовавшего Севилья, а на 30-й Анхель Родригес удвоил преимущество Мальорки – он принял скидку от Мурики и расстрелял ворота с линии вратарской. 2:0! Именно с этим счётом команды отправились на перерыв.

Во втором тайме баскам удалось устроить камбэк. Это произошло очень быстро: на 59-й минуте Рауль Гарсия прошил голкипера после прострела Берчиче, а на 61-й Беренгер каким-то непонятным образом сумел замкнуть подачу с углового – 2:2! Впрочем, последнее слово в матче осталось за балеарцами. На 88-й минуте Родригес ворвался в штрафную, началась суета, и Кубо в ней пробил в штангу – мяч же отскочил в голову голкиперу Симону. От неё он уже влетел в ворота. 3:2!

Гол Такефусо стал победным для Мальорки. Таким образом, островяне набрали 26 зачётных баллов, поднявшись на 15 позицию. Атлетик с 34 очками остался на 8-й строчке.

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