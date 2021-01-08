Інтер звернув увагу на українця, який не отримує багато ігрового часу у складі Аталанти. Наставник бергамасків Джан П'єро Гасперіні віддає перевагу хавбеку Маттео Пессіні замість Руслана.

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За інформацією Interlive.it, перехід може відбутись лише після продажу Крістіана Еріксена. Зазначається, що Маліновського планують орендувати із правом викупу. Цікаво, що про інтерес Інтера до українця повідомляється вже не вперше.

До слова, у нинішньому розіграші італійської першості Маліновський провів 13 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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